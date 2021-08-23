ABD'nin Tennessee eyaletindeki sel felaketinde 22 kişi hayatını kaybetti

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ABD'nin Tennessee eyaletinde meydana gelen selde en az 22 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer onlarca kişinin hala kayıp olduğunu bildirdi.

Cumartesi öğleden sonra eyaletin çeşitli noktalarında rekor seviyede sağanak yağış meydana gelmesinin ardından büyük bir sel felaketi yaşanmıştı. Pazar günü felaketin yarattığı yıkım daha görünür hale geldi.

Nashville'in 88 kilometre batısındaki Waverly, felaketten en ağır şekilde etkilenen şehir oldu. Yüzlerce evin içinde yaşanamayacak hale geldiği belirtildi.

Waverly Belediye Başkanı Wallace Frazier, hayatını kaybedenler arasında hem bebekler hem de çok yaşlı insanlar olduğunu ifade etti. The Washington Post'un aktardığına göre 7 yaşındaki ikizleri sel suyu ebeveynlerinin ellerinde kopardı. İkizlerin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Sel suyu bölgedeki birçok ağacı kopardı, evleri yıktı ve arabaları sürükledi.