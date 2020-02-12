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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: Türk askeri İdlib'de kendini savunma hakkına sahip

"Suriye'de karışıklığı Rusya ve Esad yarattı"

12 Şubat 2020 21:22

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'da İdlib'e ilişkin görüşmeler yaparken, toplantıların ardından açıklamalarda bulundu.

NTV Diplomasi Muhabiri Deniz Kilislioğlu'nun sorularını yanıtlayan Jeffrey'in açıklamalarından satır başları şöyle:

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