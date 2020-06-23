ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: Esad'a görevi bıraktırtma çalışmıyoruz

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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a görevi bıraktırmaya çalışmadıklarını, ancak "davranışlarını değiştirmesini istediklerini" ifade etti.

Al Masdar'ın aktardığına göre Orta Doğu Enstitüsü'nün dijital seminerinde konuşan Jeffrey, "Esad gitmeli demiyoruz, Esad ve hükûmeti davranışlarını değiştirmeli diyoruz" ifadelerini kullandı.

Jeffrey, ABD'nin Suriye'de "2011'deki duruma"dönmek istediğini söyledi. 2011'de Suriye topraklarında Rus ve İran kuvvetleri bulunmuyordu. Jeffrey, Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığına hep karşı olduğunu ifade ederken, "Onları buradan ayrılmaya ikna etmek bizim politikamız değil" diye konuştu.