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Dünya

ABD'nin suikaste kurban giden eski Başkanı Lincoln'ün bir tutam saçı 81 bin dolara satıldı

Lincoln, 1895'te öldürülmüştü

14 Eylül 2020 09:19

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