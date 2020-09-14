ABD'nin suikaste kurban giden eski Başkanı Lincoln'ün bir tutam saçı 81 bin dolara satıldı

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ABD'nin suikaste kurban giden eski başkanlarından Abraham Lincoln'ün bir tutam saçı ve 1865 suikastıyla ilgili kanlı bir telgraf 81 bin dolardan fazla bir fiyata, kimliği açıklanmayan bir alıcıya satıldı.

ABC News'un aktardığı habere göre, Lincoln'ün bir tutam saçı ve kanlı telgraf Cumartesi günü bir açık artırmada satıldı. İkisini de 81 bin dolardan fazla ödeyerek satın alan alıcının kimliği açıklanmadı.

Lincoln'un otopsi sırasında kesilen saçının 5 santimetre uzunluğunda olduğu belirtildi. Saç tutamının ilk olarak o dönemler Kentucky posta müdürü ve 16. başkanın eşi Mary Todd Lincoln'ün kuzeni olan Doktor Lyman Beecher Todd'un eline geçtiği öğrenildi.

Suikaste kurban giden ilk ABD başkanı olan Abraham Lincoln, John Wilkes Booth adında aşırı Güney taraftarı bir tiyatro oyuncusu tarafından 15 Nisan 1865 tarihinde öldürülmüştü.