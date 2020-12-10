ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter'a vergi soruşturması

T24 Dış Haberler

ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, kendisine "vergiyle ilgili" federal bir soruşturma açıldığını duyurdu.

Uzun süredir Trump ve müttefiklerinin hedefinde olan Hunter Biden, Delaware Eyalet Savcılığı'nın başlattığı soruşturmadan kendisinin de avukatının da salı günü haberdar olduğunu ifade etti.

Hunter açıklamasında, "Bu konuyu çok ciddiye alıyorum ancak profesyonel ve objektif bir şekilde yapılan incelemenin vergi işlemlerini doğru şekilde yaptığımı göstereceğine eminim" yazdı.

Biden-Harris Hükûmetine Geçiş Ofisi'nden yayımlanan ikinci bir açıklamada, "Seçilmiş Başkan Biden, geçen aylarda zorlu sınavlar veren ve ağır kişisel saldırılar yaşayan oğluyla çok gurur duyuyor. O bu olaylardan sonra artık daha güçlü bir insan" ifadelerine yer verildi.

Trump ve müttefikleri daha önce Biden'a kanıt sunmadan yozlaşma suçlamaları yöneltmişti. Trump'ın Ukranya Devlet Başkanı Volodomir Zelenski'ye Hunter Biden'a soruşturma başlatması için baskı yaptığı ortaya çıkmıştı. Bu telefon görüşmesi, Trump'ın Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde azledilmesinde önemli rol oynamıştı.

Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani, Delaware'de bir dükkanında Hunter Biden'ın yabancı ülkelerdeki işlerini dokümanlayan bir bilgisayar bulduğunu iddia etmişti.