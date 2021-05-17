ABD, Rusya'nın Yekaterinburg kentindeki başkonsolosunu geri çağırdı

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ABD'nin Rusya'nın Yekaterinburg kentindeki Başkonsolosu Amy Storrow, Washington'ın Rusya'da kalan konsolosluklarındaki hizmetlerini azaltma kararı doğrultusunda bugün görevi bıraktı.

Instagram'dan bir veda paylaşımı yapan Storrow, "Eve döndüğümde Amerikalılara buranın yaratıcılık ve enerji ile dolu ruhunu, aynı zamanda Amerikalı ve Rusların ne kadar ortak yönü olduğu anlatacağım" yazdı.

ABD, nisan ayında Yekaterinburg ve Vladivostok'taki konsolosluklarının vize servislerini ve ABD vatandaşlarına verdiği hizmetleri durdurmuştu. ABD'nin kalan tek aktif diplomatik misyonu olan Moskova Büyükelçiliği de Kremlin'in yabancı ülke vatandaşı işe alma yasağının ardından çalışanlarının yaklaşık yüzde 75'ini işten çıkarmak zorunda kalacak. Büyükelçilik de temmuz itibariyle vize işlemelerini ve vatandaşlarına verdiği hizmeti durdurmak durumunda kalacağını ifade etti.

Storrow'un Rusya'nın sınır dışı ettiği 10 diplomattan biri olup olmadığı bilinmiyor.