ABD'nin Oregon eyaletindeki McDonald's, işgücü sıkıntısı nedeniyle 14 yaşındaki gençleri işe alıyor

ABD'nin Oregon eyaletindeki McDonald's şubesi, işçi sıkıntısı nedeniyle 14 ve 15 yaşındaki gençleri restorana iş başvurusunda bulunmaya çağırıyor.

ABD'nin Oregon eyaletinde Medford şehrindeki McDonald's şubesi, iki hafta önce dükkanının önüne afiş asarak genç işçileri başvuru yapmaya çağırdı.

İş kanunlarına uygun olan bu ilanın sunulmasının ardından iş başvurularda artış görüldü.

ABD genelinde fast food şubeleri, pandemi kısıtlamalarının hafifletilmesinin ardından, personel sıkıntılarını doldurmaya çalışıyor.

Medford'daki McDonald's restoranının işletmecisi Heather Kennedy, ailesinin McDonald's franchise'larını işleten 40 yıllık geçmişinde bu tür personel sıkıntısının hiç görülmemiş olduğunu söyledi. Ancak, kapılarını 16 yaşından küçüklere açtığından beri, 25'ten fazla yeni başvuru alındığını aktardı.

Burger King ve Wendy's gibi diğer yemek zincirleri de son zamanlarda benzer senaryoyu yaşıyor. Raporlara göre, yemek zincirleri, genç ve 20'li yaşların başındaki işçileri, daha deneyimli işe alım eksikliği nedeniyle yönetici pozisyonlarına terfi ettiriyor.

ABD çalışma yasaları eyaletten eyalete değişiyor. Oregon'da 14 yaş ve üstü kişilerin yemek servisi gibi tehlikeli olmayan işlerde, çalışma saatleri okul eğitimine uyum sağlamakla sınırlı olduğu ve yeterli dinlenme molaları verildiği sürece izin veriliyor.