ABD'nin New Mexico eyaletinde milisler karşı eylem düzenledi; bir kişi vuruldu

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ABD'nin New Mexico eyaletindeki Albuquerque kentinde polis şiddeti ve sistematik ırkçılığı karşı gerçekleştirilen protestolara silahlı milisler müdahale etti. Polis, eski bir şehir konseyi adayını bir protestocuyu vurduğu şüphesiyle gözaltına aldıklarını duyurdu.

Pazartesi günü kentte protestocular şu anda dünyanın birçok farklı noktasında olduğu gibi eski bir heykelin devrilmesi talebinde bulundu. Salı günü protestocular tekrar İspanyol 'istilacı' Juan de Oñate'nin heykelinin etrafında toplandı, ancak bu sefer karşılarına 'New Mexico Yurttaş Korumalar" isimli bir milis grup çıktı. The Washington Post'un aktardığına göre grup, heykelin yıkılmasının belediye bütçesinin azalmasına sebep olacağını düşündüğü için olaylara müdahale etti.

İki taraf arasında yaşanan arbedenin ardından silah sesi duyuldu.

Protesto sırasında çekilen görüntülere göre 31 yaşındaki Steven Baca'nın bir kadını yere ittiği, daha sonra protestocular onu kovalayınca da silah çekip birini vurduğu görülüyor. Vurulan adamın yaralandığı ifade edildi.

'New Mexico Yurttaş Korumalar"ın üyeleri Baca'yı ve kurbanı tanımadıklarını iddia etti ve sadece olayların gerginleşmesini önlemek için oraya gittiklerini iddia etti. Eyalet yetkilileri ise bu iddialara karşı çıktı.

Demokrat New Mexico Valisi Lujan Grisham, "Bu ağır silahların orda olmasının tek nedeni protestocuları korkutmak istemeleriydi" diye konuştu. Grisham, grubun beyaz halkın üstünlüğüne inandığını da ifade etti ve üyelerini "yerel teröristler" olarak nitelendirdi.