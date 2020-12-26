ABD'nin Nashville kentinde büyük patlama: Polis, bir saldırı ihtimali üzerinde duruyor

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ABD'nin Tennessee eyaletindeki Nashville kentinin şehir merkezinde büyük bir patlama meydana geldi. Patlamada birkaç bina ciddi hasar gördü.

Nashville Belediye Başkanı John Cooper, ilk bulgularına göre patlamanın bir kaza sonucu meydana gelmediğini ve bilinçli gerçekleştirildiğini ifade etti.

Gece saatlerinde yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturmayı Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu ile birlikte Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) yürüteceği açıklandı.

Patlamanın bir karavanda meydana geldiği belirtildi. Reuters'ın aktardığına göre patlamadan kısa süre önce karavandan çevresinin boşaltılmasına dair uyarı yapan bir mesaj yayıldı. Patlama anında aracın içinde kimse var mıydı bilinmiyor, ancak olay yerini inceleyen polisler "olası insan kalıntıları tespit etmiş olabileceklerini" belirtti.

Yerel basına göre patlamadan önce karavandan yayınlanan mesajda, "Bu bölge hemen boşaltılmalı. Bu bölge hemen boşaltılmalı. Bu mesajı duyuyorsanız bu bölgeyi hemen boşaltın" denildi.

Öte yandan saldırıda 3 kişi yaralandı ve hiçbirinin durumunun kritik olmadığı ifade edildi.