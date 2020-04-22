ABD'nin Missouri eyaleti, Çin'e "Virüsün pandemiye dönüşmesine neden oldu" diyerek dava açıyor

ABD’nin Missouri eyaleti, Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını konusunda yeterli bilgi paylaşmadıkları, virüsün pandemiye dönüşmesine neden oldukları gerekçesiyle Çin'e ve bazı Çinli yetkililere dava açıyor.

CNN'de yer alan habere göre, Missouri Başsavcısı Eric Schmitt, dün mahkemeye başvurdu. Schmitt, Çin’in salgının ilk aşamada bilgi saklamasının, aslında önlenebilir olan bir salgının “gereksiz yere tüm dünyada yayılmasına yol açtığını” öne sürdü.

Dava başvurusuyla Çin’den “Çok sayıda can kaybı, insanların çektiği acı ve ekonomik çöküşün yarattığı zararları” ödemesi isteniyor.

ABD yasaları, yabancı hükümetlere bu tip davalarda geniş çaplı bir dokunulmazlık sağlıyor. Başvuruyu yapan eyalet yöneticilerinin daha çok siyasi alanda destek kazanmayı ve pandeminin yol açtığı ekonomik ve sağlık sorunlarının suçunu Çin’e atmayı hedeflediği düşünülüyor.