ABD'nin Minneapolis kentinde silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde bir silahlı saldırı gerçekleşti. Polis, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de yaralı olduğunu duyurdu.

AP'nin aktardığına göre, Minneapolis Polis Departmanı şehir merkezinde bir silahlı saldırı gerçekleştiğini duyurdu. Polis yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

Saldırının kaynağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Minneapolis kentinde geçen haftalarda siyah vatandaş George Floyd'un polisin boynuna bastırarak ölmesi sonucu ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolar başlamıştı. Minnepolis'teki protestolar kısa süre içinde diğer eyaletlere ve ülkelere sıçramıştı.

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