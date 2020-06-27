ABD'nin Meksika sınırında kovalamaca felaketle bitti: 7 ölü, 3 yaralı

T24 Dış Haberler

ABD'nin Teksas'ta bulunan sınır kenti El Paso'da polis, yetkililerin komutlarına uymayan bir arabayı kovaladı. Kovalamaca sırasında kaza yapan arabada 7 kişi hayatını kaybetti ve 3 kişi yaralandı.

El Paso polis sözcüsü Robert Gomes, bir Chevrolet Cruze'nin içinde 10 kişi olduğunu ve polis tarafından durdurulduktan sonra işlemler tamamlanmadan aniden hareket ettiğini ifade etti.

Polis tarafından kovalanan araba bir konteynere çarptı. El Paso Times'a konuşan Gomez, "Kötü bir kazaydı" dedi.

ABD Gümrük ve Sınır Koruması'ndan yapılan açıklamada, olayın Meksika sınırına yakın ve sık sık insan kaçakçılığı için kullanıldığı tespit edilen bir noktada meydana geldiği belirtildi.

Kazada yaralananların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.