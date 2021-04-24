ABD'nin kurumları, Johnson&Johnson aşısının kullanımına devam edilmesini tavsiye etti

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri(CDC) ile Gıda ve İlaç İdaresi(FDA), Johnson&Johnson Koronavirüs aşısının uygulanmasının durdurulması için verdikleri tavsiyeyi kaldırma kararı aldı. Kurumlar, Johnson&Johnson aşısının prospektüsüne kan pıhtısı riski ile ilgili bir uyarı ekleyeceğini belirtti.

FDA, aşılanmanın cumartesi günü itibariyle devam edebileceğini söyledi.

Kurumlar, CDC'nin Aşılanma Danışmanlar Kurulu'nun tavsiyesi üzerine hızlı bir şekilde harekete geçip J&J aşısının kullanımını durdurma tavsiyesini kaldırdı.

FDA Komiseri Dr. Janet Woodcock, "Janssen Covid-19 aşısının 18 yaş ve üstündeki bireylerde bilinen ve potansiyel faydalarının potansiyel risklerinden daha yüksek olduğu sonucuna vardık" dedi.

Woodcock, aşının güvenlik ve kalite standartlarını karşıladığını dile getirdi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ile Gıda ve İlaç Dairesi , ülkede Koronavirüs'e karşı tek doz olarak uygulanan Johnson&Johnson aşısına dair kan pıhtılaşması raporları üzerine kullanımın durdurulmasını önermişti.