ABD'nin kritik eyaletlerinde oy sayımı neden bu kadar uzun sürdü?

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ABD'de Arizona, Georgia, Nevada, ve Pennsylvania gibi kilit eyaletlerde oy sayımı sürüyor ve yarış hâlâ devam ediyor.

Peki süreç neden bu kadar uzun sürdü?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ABD'de seçmen daha önce eşi benzeri görülmemiş seviyelerde oyunu posta yoluyla kullanmayı tercih etti. 2016 seçimlerinde 46 milyon kişi uzaktan oy kullanmıştı, 2020'de ise bu sayı 100 milyonun üstünde. Birçok eyalet 2020'de pandemi nedeniyle uzaktan oy kullanmayı kolaylaştıracak yeni düzenlemeler getirdi.

Posta yoluyla gönderilen oyların oy sayma merkezlerinde zarftan çıkarıldıktan sonra uzun bir teyit prosedüründen geçmesi gerekiyor. Her oy, meşruluğu teyit edildikten sonra sayılıyor. Bu sebeple de özellikle çok sayıda posta yoluyla oyun kullanıldığı Philadelphia gibi büyük şehirleri içeren bölgelerde sayım çok yavaş ilerledi.

Öte yandan Pennsylvania gibi bazı eyaletler, 3 Kasım'dan önce gönderildiği taktirde seçim gününden sonra gelen oyları da sayıma katmayı kabul etmişti. Bu da sonucu öğrenmek için uzun süre beklenmesinde bir etken oldu.