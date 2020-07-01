ABD'nin Koronavirüs'le mücadelesinde yetkili isim Dr. Fauci: Günlük 100 bin yeni vaka görürsek şaşırmam

ABD'nin en yetkili kamu sağlığı uzmanı ve Koronavirüs'le Mücadele Görev Gücü üyesi Dr. Anthony Fauci, dünyada en fazla yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakasının kaydedildiği ABD'de günlük vaka sayılarının 100 bine ulaşabileceğini söyledi.

Kongre'de konuşan ABD'nin Koronavirüs Görev Gücü üyesi Dr. Anthony Fauci, ülkenin güney ve batı bölgelerinde artan vaka sayılarının tüm ülkeyi riske attığını söyledi. Fauci, "Şu an günde 40 bin üstü vaka kaydediyoruz. Bu böyle devam ederse günlük 100 bin vakaya çıkarsa şaşırmam. Çok endişeliyim" dedi.

Fauci açıklamalarına şöyle devam etti: Belli ki şu an kontrolü sağlamış durumda değiliz. Çok endişeliyim çünkü çok daha kötü olabilir.

ABD'de normalleşme sürecinin ardından vaka sayılarında ciddi artışın yaşandığı Florida, Texas, California gibi eyaletlerde Koronavirüs önlemleri yeniden uygulanmaya başladı. ABD'de Koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 600 bini geçti ve 129 binden fazla insan hayatını kaybetti.