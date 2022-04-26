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Dünya

ABD’nin Kiev Büyükelçiliği, Rus bombalarının barbekü yapıldığı paylaşımı alıntıladı: “Bizimkini nereden sipariş ediyoruz?”

Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaş ikinci ayında sürüyor

26 Nisan 2022 13:53

T24 Dış Haberler

ABD’nin Kiev Büyükelçiliği, bir Twitter hesabının “Sadece Ukrayna’da: Rus bombalarını barbeküye çevirmek” paylaşımını alıntılayarak “Bizimkini nereden sipariş ediyoruz?” yazdı.

Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaş ikinci ayında sürerken Business Ukraine mag isimli bir Twitter hesabının paylaştığı fotoğrafta bir barbekü görüldü. Hesap fotoğrafın üzerine “Sadece Ukrayna’da: Rus bombalarını barbeküye çevirmek” yazdı.

ABD’nin Kiev Büyükelçiliği’nin resmi Twitter hesabı, fotoğrafı alıntılayarak “Bizimkini nereden sipariş ediyoruz?” yazdı.

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