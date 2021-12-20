ABD'nin Kiev Büyükelçiliği'nden 'emojili' Rusya taşlaması

T24 Dış Haberler

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayla ilgili alaycı bir paylaşımda bulundu.

Büyükelçiliğin resmi hesabından yapılan paylaşımda Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova'nın "Rusya, Ukrayna'ya hep bağımsız devlet gibi davrandı" sözlerine yer verildi.

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, Zakharova'nın sözlerinin arkasından 'gülmekten ağlayan' emojiyi paylaşarak, "Rusya'nın Kırım ve Donbas'tan hemen çekilmesini dört gözle bekliyoruz" yazdı.

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık on binlerce asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.