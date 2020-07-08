FBI Direktörü Wray: ABD'nin kaşı karşıya olduğu en büyük tehdit Çin; dünyanın tek süper gücü olmak istiyorlar

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ABD Federal Soruşturma Bürosu Direktörü Christopher Wray, ABD'ye en ciddi uzun süreli tehditi "hırsızlık ve casusluk yaptığı" gerekçesiyle Çin'in oluşturduğunu ifade etti.

Başkent Washington'daki Hudson Enstitüsü'nde konuşan Wray, Çin'in ABD'ye yönelik "çok aşamalı" bir aksatma kampanyası yürüttüğünü iddia etti.

Çin'in yurtdışında yaşayan vatandaşlarını hedef alarak ülkeye dönmelerini sağlamaya çalıştığını söyleyen Wray, "Durum daha kritik olamazdı" dedi.

Wray, "Çin, tüm kaynaklarını kullanarak, şartlar ne gerektirirse gerektirsin dünyanın tek süper gücü olmaya odaklanmış durumda" diye konuştu.

Çin'in ekonomik casusluk, veri ve mali hırsızlık, yasa dışı siyasi aktiviteler yaptığını ve rüşvet ile ABD'nin politikalarını etkilemeye çalıştığını söyleyen Wray, "FBI olarak nedeyse on saatte bir Çin ile ilgili bir karşı istihbarat dosyası açıyoruz" dedi.