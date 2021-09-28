ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu yıllık 11 bin dolar maaşla otomobil tamircisi arıyor

ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu, otomobil tamirciliği için iş ilanı yayımladı. Maaşının yıllık 11 bin dolar olduğu belirtilen ilanda, iyi derecede Türkçe ve orta derecede İngilizce beklendiği belirtildi.

ABD İstanbul Başkonsolosluğu’nun paylaştığı otomobil tamircisi ilanı, bu alanda en az üç yıl tecrübe ve profesyonel araç kullanma kabiliyeti beklendiğini aktardı.

İyi derecede Türkçe ve orta derecede İngilizce yetkinliği gereken tek kişilik pozisyon için orta okul veya lise mezunu olma şartı arandı.

Haftalık 40 saat, tam zamanlı olan pozisyonun maaşı 11 bin 153 dolar olarak belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan ilan için tıklayın.

Başkonsolosluk'tan açıklama

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu, Twitter'dan bir açıklama yaparak, otomobil tamircisi pozisyonu için maaş olarak belirtilen miktarın "yıllık" olduğunu vurguladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kısa süre önce paylaştığımız 'Automotive Mechanic' ilanının bazı kafa karışıklıklarına yol açtığını öğrenmiş bulunmaktayız. Belirtilen maaşın yıllık miktar olduğunu ifade etmek isteriz. Bilgi almak ve başvuru yapmak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz"