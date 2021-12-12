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Dünya

ABD'nin ilk astronotunun kızı, Blue Origin'in uzay yolculuğuna katıldı

74 yaşındaki Laura Shepard Churchley, Blue Origin’in ticari uzay uçuşuna katlan altı kişiden biri oldu

12 Aralık 2021 14:04

ABD’nin ilk astronotu Alan Shepard’ın kızı, babasının ilk uçuşundan 60 yıl sonra Jeff Bezos’un Blue Origin uzay şirketi aracılığıyla uzaya fırlatıldı.

BBC’de yer alan habere göre, 74 yaşındaki Laura Shepard Churchley, Blue Origin’in ticari uzay uçuşuna katlan altı kişiden biri oldu. 

Blue Origin’in 2021 yılında gerçekleştirdiği üçüncü uzay seyahatinde yolcular kısa sürede yerçekimsiz ortamı tecrübe edecek.

1998 yılında hayatını kaybeden Alan Shepard, 5 Mayıs 1961’de uzaya gönderilen ilk Amerikalı olmuştu.

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