ABD'nin iklim mücadelesi eski başkan adayına emanet

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Eski ABD Dışişleri Bakanı ve 2004 yılı Demokrat Parti Başkan Adayı John Kerry, Joe Biden yönetimi için İklim Elçisi olarak görevlendirildi. Kerry'nin koltuğu, Biden yönetimi ulusal güvenlik konseyinde yer alacak.

The Guardian'da yer alan habere göre, Biden geçiş ekibi Kerry'nin "tam zamanlı olarak iklim kriziyle savaşacağını" söyledi. Geçiş ekibi, Biden'ın iklim krizini "acil bir ulusal güvenlik meselesi" olarak gördüğünü vurguladı. Biden yönetiminde İklim Elçisi ilk kez ulusal güvenlik konseyinde bir yer alacak.

Görev duyurusundan sonra tweet atan Kerry, "ABD yakında iklim krizine gerçekten olduğu bir tehdit gibi, ulusal güvenlik tehditi olarak bakan bir hükûmete sahip olacak" dedi. Kerry, küresel ısınmayla mücadele için Biden ve ABD müttefikleriyle çalışacağını söyledi.

2004'te Demokratların başkan adayı olarak yarışan eski Massachusetts Senatörü, Dışişleri Bakanı olarak görev aldığı dönemde Paris İklim Anlaşması üzerinde büyük bir rol oynadı. Kerry, Donald Trump yönetimindeki iklim krizini yok sayan tutumu eleştiren isimlerden biri olmuştu.

Trump yönetiminin çıktığı Paris İklim Anlaşması, Biden'ın göreve başladığında ele alacağı ilk başlıklardan biri. Kerry, yaz boyunca Biden kampanyasının iklim görev gücüyle çalışarak karbon kesme politikaları üzerine yoğunlaşmıştı.