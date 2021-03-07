ABD'nin Idaho eyaletinde Koronavirüs önlemlerine karşı maske yakmalı eylem

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ABD'nin Idaho eyaletinde bir grup vatandaş, bazı bölgelerde devam eden maske zorunluluğunu protesto etmek için eyalet yönetimi ve yasama organlarının bulunduğu Idaho Kapitol Binası'nın önünde maske yaktı.

Oregon Public Broadcasting'den muhabir Sergio Olmos'un çektiği görüntülerde bir grup insanın çocuklarıyla içinde ateş yanan bir varile maskelerini attıkları görülüyor. Bir protestocunun varilde Başkan Joe Biden'ın fotoğrafını da yaktığı görüldü. Muhabir, Demokrat eyalet meclisi üyelerinin fotoğraflarının da yakıldığını aktardı.

Eyleme katılanların varile bir şeyler atıldıkça alkış tuttuğu ve "Yan!" diye bağırdığı duyuldu. The Hill'in aktardığına göre eyleme 100'den fazla kişi katıldı.

Idaho'nun Cumhuriyetçi Valisi Brad Little pandemi boyunca hiç eyalet çapında maske zorunluluğu ilan etmemişti ancak salgını yavaşlatmak için eyaletin birçok bölgesi kendisi düzenlemelerini getirdi. Doğu Idaho Kamu Sağlığı Direktörü Geri Rackow geçen günlerde vaka ve hastaneye kaldırılan hasta sayısındaki düşüş nedeniyle eyaletin 7. bölgesindeki maske zorunluluğunun kaldırıldığını duyurmuştu.

Biden bu hafta maske yasağını kaldıran eyaletlere tepki göstererek, "Şu an en son ihtiyacımız olan Neandertal'ce düşünmek" demişti.