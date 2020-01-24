ABD'nin Houston kentinde büyük patlama: En az 2 kişi öldü

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ABD'nin Texas eyaletinde bulunan Houston kentindeki imalat fabrikasında büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonrasında en az iki kişi hayatını kaybetti.

Şehrin kuzeybatısında meydana gelen patlama sonucunda yaralılar hastaneye kaldırıldı ve çevredeki evler hasar gördü. Patlama sonucunda çıkan yangının kontrol altına alınması için bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Polis, patlama sonucu en az 2 kişinin öldüğünü açıkladı.

Houston Emniyet Müdürü Art Acevedo patlama sonucu oluşan 'enkaz alanı'nın yaklaşık bir kilometre büyüklüğünde olduğunu ancak çevreye zehirli gazlar yayılmadığını ifade etti.

Polis tarafından yapılan açıklamada yangının henüz söndürülmediği ve olay yerinden uzak durulması gerektiği belirtildi.

Yerel saatle sabah 4.25'te meydana gelen patlama sırasında mesai saatleri dışında olduğu için fabrikanın boş olduğu tahmin ediliyor.

Fox kanalından bir meteorolojist patlamanın büyüklüğüne dikkati çekmek için olayın radarlarında gözüktüğünü ve sarsıntının 32 kilometre kadar uzaktan hissedildiği belirtildi.