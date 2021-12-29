ABD'nin hem en tanınan koçlarından, hem de en tanınan seslerindendi: John Madden 85 yaşında hayatını kaybetti

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ABD spor tarihinin en ikonik isimlerinden eski Amerikan futbolu koçu ve yorumcu John Madden, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Amerikan futbolu profesyonel ligi NFL, Madden'ın "beklenmedik bir şekilde öldüğünü" ifade ederken ölüm gerekçesini paylaşmadı.

NFL takımı Philadelphia Eagles tarafından 1958'de seçildikten sonra ilk hazırlık kampında sakatlanan Madden'ın sahadaki profesyonel kariyeri başlamadan bitti. Ancak Madden, Amerikan futboluna damgasını ilerleyen yıllarda koç ve yorumcu olarak vurdu.

1969'da, henüz 32 yaşında Oakland Raiders'ın başına geçen Madden, NFL tarihinin en genç baş koçlarından biri oldu. Madden burada bir kez Super Bowl şampiyonu olurken saha kenarında çıktığı karşılaşmalarda 103 galibiyet, 32 mağlubiyet ve 7 beraberlik gibi daha önce nadir görülen bir başarı sergiledi. Madden'ın .759'luk galibiyet yüzdesi, hala 100'den fazla karşılaşmaya çıkan baş koçlar arasında en iyileri arasında.

Madden, daha sonra yorumculuk yaparken de çok başarılı oldu. 2009'a kadar NFL karşılaşmalarında yaptığı yorumculukla 16 Spor Emmy Ödülü'ne layık görüldü.

EA Games'in Amerikan futbolu video oyunları, hala Madden'ın ismini taşıyor.