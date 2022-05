ABD'nin eski Adalet Bakanı Barr, Trump dönemini anlattı: Toplantılarda çikolata dağıtırdı; karısı kendisinden daha zeki

Eski ABD Adalet Bakanı Bill Barr, yeni kitabında eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında çarpıcı bilgiler ve iddialar paylaştı.

One Damn Thing After Another (Aksilikler Art Arda) kitabıyla ilgili 7 Mart'ta verdiği bir röportajda Barr, Trump'ın görüşmelerde "herkese light kola ve büyük bir puro kutusundan çikolata dağıttığını" söyledi.

71 yaşındaki Barr görevini korumasında eski ABD First Lady'si Melania Trump'ın önemli bir rolü olduğunu anlattı. Eski Adalet Bakanı, Melania'nın eski ABD Başkanı'ndan "daha akıllı olduğunu" da söyledi.

Independent Türkçe'nin haberine göre Barr eski Başkan Trump'la ilgili olarak, "Büyük ve kalın Sharpie marka kalemiyle fotoğrafları imzalar ya da bakanlara gönderilmesi için gazete kupürlerini işaretlerdi" ifadelerini kullandı.

"Arkada hep televizyon açık olurdu"

Barr, Trump'ın Oval Ofis'e gelmeden önce sabahları uzun süre televizyonda haber kanallarını izlediğini, görüşmeler sırasında da arkada televizyonun hep açık durduğunu anlattı.

Bunun zaman zaman görüşmelerin kesilmesine neden olduğunu söyleyen Barr, "Görüşmelerdeki konuşmalar, bazen televizyonda çıkan bir şey bazen de Başkan'ın gizemli bilinç akışı sebebiyle farklı dikkat dağıtıcı unsurlarla uzar giderdi. Fakat nihayetinde bir karara varılırdı ve bu süreç genelde eğlenceli olurdu" dedi.

Trump'ın görüşmelerde dosyaları da incelediğini anlatan Barr, "Sol tarafında bir yığın belge olurdu ve sistemli bir şekilde bunları incelerdi. Büyük ve kalın Sharpie marka kalemiyle fotoğrafları imzalar ya da bakanlara gönderilmesi için gazete kupürlerini işaretlerdi" ifadelerini kullandı.

"Twitter sırrı"

Barr, Trump'ın Twitter'ı kullanma tarzına dair de bilgiler paylaştı. Eski Adalet Bakanı, Trump'ın kendisine "gerçekten iyi bir tweetin sırrının doğru seviyede delilik içermesi olduğunu" söylediğini aktardı.

71 yaşındaki Barr, 2020 ABD Başkanlık Seçimleri'nde Trump'ın oyların çalındığına dair iddialarına meydan okuyup istifa etmeyi teklif ettiğinde, eski ABD Başkanı'nın sinirlenerek masaya vurduğunu ve "İstifan kabul edildi. Evine git. Ofisine dönme. Burada işin bitti" dediğini anlattı.

2019'da göreve gelen Barr, Aralık 2020'de istifa etmişti. Öte yandan Trump, Barr'ın seçim hilesi iddialarını araştırmadığı için görevden ayrılmasını kendisinin talep ettiğini öne sürmüştü.