"ABD'nin en yüksek rütbeli generali, Trump'ın Çin'le nükleer savaş başlatacağından korkuyordu"

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ABD Kongre Binası'na 6 Ocak'ta yapılan saldırıdan önce dönemin genelkurmay başkanı General Mark Milley'nin, dönemin ABD başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik bir nükleer savaş başlatmaması için adımlar attığı belirtildi.

1972 yılında Watergate Skandalı'nı ortaya çıkaran gazetecilerden olan eski The Washington Post genel yayın yönetmeni yardımcısı Bob Woodward ve WaPo muhabiri Paul Costa'nın yeni yayımlanacak kitabının bazı bölümleri Washington Post ve CNN ile paylaşıldı.

Woodward ve Costa, "General Mark Milley'nin seçimlerden sonra Trump'ın akıl sağlığında ciddi bir kötüleşme olduğundan emin olduğunu" ifade etti.

Kitaba göre Milley, Trump'ın "neredeyse manikleştiğini, yetkililere bağrındığını ve sonsuz seçim komplo teorileriyle dolu alternatif gerçekliğinde yaşamaya başladığını" düşünüyordu.

The Post'un aktardığına göre Milley, Çinli mevkidaşını birkaç kez arayıp ABD'nin Pekin'i vurmayacağı konusunda güvenceler verdi. Aramalardan birinin seçimlerden 4 gün önce 30 Ekim'de, diğerinin ise Kongre saldırısından 2 gün sonra 8 Ocak'ta yapıldığı bildirildi.

Kitaba göre Milley, Çin Genelkurmay Başkanı'na bir füze ateşlenmesi durumunda önceden haber vereceğini söyledi.