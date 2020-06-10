ABD'nin en yetkili kamu sağlığı uzmanı Fauci: Koronavirüs 4 ayda dünyayı yıkıma götürdü ve daha bitmedi

ABD'nin en yetkili kamu sağlığı uzmanı ve Koronavirüs'le Mücadele Görev Gücü üyesi Dr. Anthony Fauci, dünya çapında 7 milyondan fazla insanda görülen yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) ilişkin değerlendirme yaptı. Fauci, "4 ayda Covid-19 dünyayı yıkıma sürükledi. Ve daha bitmedi bile" dedi.

Sağlık ve tıp alanındaki yöneticilerle bir araya gelen ve Biotechnology Innovation Organization’ın düzenlediği konferansta konuşan Fauci, “Covid-19 benim en korkunç kabusum haline geldi. Dört aylık bir süre içerisinde bu hastalık bütün dünyayı yıkıma sürükledi. Ve henüz bitmedi bile. Dünya çapında milyonlarca ve milyonlarca enfeksiyon var ve daha bitmedi bile. Üstelik bu çok ama çok ufak bir zaman diliminde yaşandı” dedi.

Fauci, “Bu salgının ne kadar kısa bir sürede bütün gezegeni ele geçirdiğini düşününce şaşırıyorum. Bu salgın hastalık Ebola ve HIV de dahil olmak üzere hiçbir sağlık krizine benzemiyor” yorumunu yaptı. Fauci, Ebola'nın Covid-19 kadar hızlıca küresel olarak bulaşma ihtimali olmadığını söyledi.