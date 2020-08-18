ABD'nin en yetkili kamu sağlığı uzmanı Fauci: Gençlerde Koronavirüs'e dair semptomlar aylarca sürebilir

ABD'nin en yetkili kamu sağlığı uzmanı ve Koronavirüs'le Mücadele Görev Gücü üyesi Dr. Anthony Fauci, genç insanların yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hastalığına yakalandığında 'az etkilendiği' iddialarına yanıt verdi. Fauci, "Özellikle genç insanlarda Koronavirüs'ün uzun vadeli etkilerinin endişe verici" olduğunu söyledi.

CNN'de yer alan habere göre, Amerika Mikrobiyoloji Topluluğu'nda bir toplantıya katılan Fauci, "Eğer genç ve sağlıklı bireyler, hastaneye ihtiyaç duymasalarda bir ya da iki hafta yatakta yatacak kadar semptom gösterirlerse sonra aylarca devam eden semptomları olabiliyor" dedi.

Gençlerin "Hastanede yatmadığı, daha hafif Covid-19" atlattığı iddiaları üzerine konuşan Fauci, "Hayır, böyle bir durum değil" dedi.

Fauci, pek çok gencin Covid-19 sonrası kalp anormallikleri, kalp kası iltihabı ve kardiyomipati sorunları yaşadığını söyledi. Fauci, "Bu insanlar Covid-19'dan iyileştiği söylenen insanlar. Emin olun, bu konuşmayı 6 ya da 1 yıl sonra yaptığımızda, Covid-19'u uzun dönem etkileri hakkında literatürü yeniliyor olacağız" dedi.