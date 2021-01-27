ABD'nin en yetkili enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Fauci, Koronavirüs'e karşı çift maske takmayı önerdi

ABD'nin en yetkili enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve Baş Tıbbi Danışmanı Dr. Anthony Fauci Koronavirüs'te bulaş riskini azaltmak için çift maske takmanın daha koruyucu bir önlem olacağını söyledi.

ABD Ulusal Enfeksiyon ve Alerji Hastalıkları Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, Koronavirüs bulaşmasını önlemek için çift maske takmayı önerdi. Fauci, "Maskenin amacı damlacıkların ve virüsün bir kişinin ağzı ya da burnuna ulaşmasını engellemek. Yani bariyeri artırmak doğal olarak korumayı da artırır" dedi.

Fauci, "Eğer çift maske takarsanız bu daha aklıselim bir adım olacaktır" dedi.

Fauci çift maske ya da N95 kullanımını önerirken ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi daha pahalı olan N95 maskelerinin sağlık çalışanları için ayrılması gerektiğini belirtmişti.