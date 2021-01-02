"ABD'nin en fazla can alan seri katili" Samuel Little öldü

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ABD'de 93 kişiyi boğarak öldürdüğünü itiraf eden seri katil Samuel Little 80 yaşında öldü. FBI, Little'ın en çok cinayet işleyen seri katil olduğuna inanıyordu.

Lancaster, California'da bir eyalet cezaevinde müebbet hapis cezasını çeken Little'ın, çarşamba günü dışarıdaki bir hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.

Little'ın resmi ölüm nedenini bölge adli tabibinin belirleyeceği ifade edildi.

1980'lerde işlenen üç cinayetle ilgili incelemelerde Little'ın DNA örneklerine rastlanmıştı. Little 2012'de yakalanmış ve 2014'te üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

FBI'ın açıklamalarına göre Little, California'daki hücresinde bir Texas devriye polisi memuruna 1970 ile 2005 arasında ülkede 93 kişiyi boğarak öldürdüğünü itiraf etti. FBI şu ana kadar 50 cinayetin doğrulandığını, birçoğunun da doğrulanma sürecinde olduğunu ifade etti. Bu veriler, Little'ı ABD'nin en çok insan öldüren seri katili yapıyor.

Yetkililere göre Little çoğunlukla "uyuşturucu kullanan veya seks işçiliği yapan siyah kadınları hedef alıyor, bu cinayetler çoğunlukla medyada yer bulmuyor ve bazı durumlar cinayet olarak bile kayıtlara geçmiyordu".

Samuel Little, cezaevindeyken katlettiği bazı kadınların resimlerini çizdi. FBI, kim olduklarının tespit edilmesinde rol oynayacağı umuduyla bu çizimleri paylaştı.