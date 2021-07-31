ABD'nin en çok istihdam sağlayan şirketlerinden Disney ve Walmart, çalışanlarına aşıyı zorunlu tuttu

T24 Dış Haberler

ABD'nin en çok istihdam sağlayan şirketlerinden Disney ve Walmart, tüm çalışanlarına aşı olmanın zorunlu tutulacağını duyurdu.

Disney'in CNN Business'a yaptığı açıklamaya göre şirketin ABD'deki tüm maaşlı ve sendikasız çalışanlarının Koronavirüs aşı yaptırması zorunlu olacak. Şirket, aşısız çalışanlarına görev yerlerine döndükten sonra aşı olmaları için 60 gün tanıyacağını bildirdi.

Disney, üyesi olan çalışanlarının bulunduğu sendikalarla da aşı zorunluluğunu görüşmeye başladığını ifade etti.

Walmart Başkanı ve CEO'su Doug McMillon da cuma günü tüm çalışanlarına 4 Ekim'e kadar aşı olmalarının zorunlu olduğunu belirten bir not gönderdiği ifade edildi. Şirket, kademeli olarak daha çok çalışanını ofislere çağıracağını ifade etti.