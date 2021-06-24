ABD’nin diyaliz yolsuzluğu raporu | Murat Ağırel: Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ bana Rekabet Kurumu’nun raporunu gönderdi, dilekçede neler yok ki

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, bugünkü yazısında, dün dikkati çektiği, ABD Adalet Bakanlığı ve kurumlarının Türkiye'de doktorlara rüşvet dağıtan FMC şirketinin hareketlerine dair raporundaki "Profesörle bağları olan Türk Sağlık Bakanı”na açıklık getirdi.

“Bu şirket devlet hastanelerindeki görevliler ve Sağlık Bakanı'na çok yakın profesör ile tüm Türkiye'de neler yapmış neler” diyen Ağırel, bahsedilen dönemin Sağlık Bakanı’nın Recep Akdağ olduğunu ve kendisine ulaşarak raporu gönderdiğini yazdı.

“O da ilk kez gördüğünü söyledi. Ancak bu firma ile ilgili daha önce işlem yaptıklarını belirtti. Kendisine yakın olan ve raporda belirtilen profesörün kim olduğunu sordum. O da ‘Erzurum benim memleketim ve Erzurum Üniversitesi'nden mezun oldum ve hocalık yaptım. Çok sayıda profesör ile ikili ilişkilerinin oldu, mesai arkadaşlarımın, o dönemde asistanlık yapan öğrencilerimin ve Bakanlık döneminde birçok profesör ile yakınlığımın olması gayet doğal’ diyerek raporda kimin kastedildiğini bilmediğini söyledi” diyen Ağırel, eski Bakan Akdağ’ın kendisine, söz konusu şirket ile ilgili hazırlanan Rekabet Kurulu raporunu gönderdiğine söyledi.

Ağırel, “2009 yılı Sağlık Bakanlığı Rekabet Kurulu raporunda yer alan bilgilere göre Fresenius Almanya merkezli Fresenius Medical Care (FMC), dünyanın 150'den fazla ülkesinde faaliyet gösteren diyaliz cihaz ve sarf malzemeleri üreticisi ve diyaliz hizmeti tedarikçisi. FMC'nin yüzde 50 oranındaki hissesi bir vakfın yönetiminde diğer yüzde 50'lik 260 hissesi ise halka arz edilmiş. 1981 yılında kurulan ve 1989 yılında Fresenius'un Türkiye temsilcisi olan Ece Uluslararası Ticaret A.Ş. unvanlı şirket, 1996 yılında FMC tarafından satın alınmış ve şirket Fresenius Medikal Hizmetler A.Ş. adıyla faaliyet göstermeye başlamış” bilgilerini aktardı.

Rapor konusunun, “Diyaliz cihazı ve diyaliz sarf malzemeleri pazarlarında 100 faaliyet gösteren bazı teşebbüslerin anlaşma yapmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettikleri; cihaz satış ihalelerinde firmaların birbirleriyle anlaşarak, ihalenin mutabık kalınan 120 firmada kalmasını sağladıkları; Fresenius YTS'lerinin hemodiyaliz cihazları bakım hizmetlerine ilişkin fiyatlarının ilden ile kayda değer oranda değiştiği iddiası” olduğuna dikkati çeken Ağırel, şöyle dedi:

"Dilekçede neler yok ki... Özetle verecek olursam; İhaleler paylaşılmış, devleti ihalelerde yüzde 50 zarara uğratarak alımlar yapılmış, rüşvet mailleri atılmış, ihaleler paylaşılmış. Skandallarla dolu ayrıntıları da bir sonraki yazımda kamuoyuna açıklayacağım."

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