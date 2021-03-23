ABD'nin Colorado eyaletinde süpermarkete silahlı saldırı: 10 ölü

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ABD'nin Colorado eyaletinin Boulder kentindeki bir süpermarkete silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda aralarında 1 polis memuru da olan 10 kişi hayatını kaybetti.

Boulder Polis Şefi Maris Herold, pazartesi gecesi ölü sayısını açıklarken gözyaşlarını tutmakta zorlandı. Ölen polis memurunun 2010'dan beri görev yapan 51 yaşındaki Eric Talley olduğu belirtidi. Yetkililer saldırı ile ilgili çok fazla detay paylaşamayacaklarını ve soruşturma sürecinin başında olduklarını söyledi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleri hâlâ ailelerin bilgilendirilmesi sürdüğü için açıklanmadı.

Boulder Bölge Savcısı Michael Dougherty, "Bu bölgemiz için bir trajedi ve kabus. Hem eyalet hem de federal yetkililerle iş birliği halindeyiz" dedi.

Saldırıyla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı, ancak saldırıyı neden düzenlemeye karar vermiş olabileceğiyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

Saldırıda bir yüksek rütbeli polis memurunun daha yaralandığı, başka bir ciddi yaralanma bildirilmediği belirtildi.

Polisin süpermarkete saat 15.00 sularında "aktif bir silahlı saldırgan" olduğu ihbarıyla çağrıldığı belirtildi.

Polisin üstünde bir şey olmayan ve bacaklarından aşağı kan akan bir adamı kelepçe ile süpermarketten çıkardığı görüldü.

Bu, bu sene ABD'de meydana gelen 7. toplu katliam oldu. Geçen hafta Atlanta'da bir silahlı saldırgan 3 farklı masaj salonunda 6'sı Asya kökenli 8 kişiyi öldürdü.