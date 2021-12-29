ABD'nin Colorado eyaletinde silahlı saldırı: 5 ölü

ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Denver kentinin merkezinde meydana gelen silahlı saldırıda, kimlik bilgileri paylaşılmayan saldırgan, farklı noktalarda açtığı ateş sonucu 4 kişiyi öldürdü, olayda biri polis 3 kişi de yaralandı.

4 farklı bölgede çatışma yaşandı

Denver polisinin basın açıklamasında, saldırganın kent merkezinde 'bir dizi şiddet olayına' karıştığı, 4 farklı bölgede yaşanan çatışmanın saldırgan dahil 5 kişinin hayatına mal olduğu belirtildi. Açıklamada, hayatını kaybedenlerden 2'sinin kadın olduğu ve yaralanan bir polis memurunun ameliyata alındığı bilgisi paylaşıldı.