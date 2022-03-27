ABD’nin Colorado eyaletinde orman yangını nedeniyle 19 bin kişi tahliye edildi

ABD’nın Colorado eyaletinde yer alan Boulder şehrindeki dağlık bölgede dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen orman yangını, Colorado Boulder Üniversitesinin de bulunduğu yerleşim yerlerini tehdit ediyor.

Boulder Acil Durum Ofisi tarafından yapılan açıklamada, orman yangını nedeniyle yakınlardaki 8 bin konuttaki en az 19 bin kişinin tahliye edildiği aktarıldı. Tahliye edilen vatandaşlar için iki barınak oluşturulduğu bildirilirken, yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadığı açıklandı.

Yangının yüzde 21'i kontrol altına alındı

İtfaiye ekiplerinin alevlerle mücadelesine yangın söndürme uçakları da destek veriyor. Boulder şehri itfaiyesinden bir yetkili, şimdiye kadar 80 hektarlık alanı küle çeviren yangının yüzde 21’inin kontrol altına alındığını söyledi. Rüzgarın hızını kaybetmesi ve nemli havanın önümüzdeki saatlerde söndürme çalışmalarını kolaylaştırması bekleniyor.

Boulder şehrinde bu dün çıkan orman yangını, üç ay önce yaşanan ve Colorado eyaleti tarihinde kaydedilen en büyük orman yangınının çok yakınında bulunuyor. Geçtiğimiz yıl aralık ayında çıkan orman yangını sonucu binden fazla yapı zarar görmüş, 2 bin 500 hektar ormanlık alan da kül olmuştu.