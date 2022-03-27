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Dünya

ABD’nin Colorado eyaletinde orman yangını nedeniyle 19 bin kişi tahliye edildi

27 Mart 2022 23:39

ABD’nin Colorado eyaletinde çıkan orman yangınının kısa sürede büyümesi ve yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine 19 bin kişi tahliye edildi.

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