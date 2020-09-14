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Dünya

ABD'nin Çin Büyükelçisi Branstad görevden ayrılıyor

14 Eylül 2020 14:31

T24 Dış Haberler

ABD'nin Çin Büyükelçisi Terry Branstad'in Pekin'de üç yıl yürüttüğü görevi bırakacağı duyuruldu.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada Branstad'in gelecek ayın ilk günlerinde Pekin'den ayrılacağı ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Twitter hesabından büyükelçiye teşekkür ederek ABD halkına çok iyi hizmet ettiğini söyledi. Pompeo, Branstad'in Çin ile ilişkilere denge getirdiğini de söyledi.

Kararın Pekin-Washington hattında ilişkiler ticaret konusundaki anlaşmazlıklar, Koronavirüs salgını ve bilgi hırsızlığı suçlamalarıyla gergin seyrederken gelmesi dikkat çekti.

Branstad'in neden görevi bıraktığıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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