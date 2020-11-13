ABD'nin Chicago kentinde yeni Koronavirüs önlemleri; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

ABD'nin Illinois eyaletinde bulunan Chicago kentinde artan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle 30 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kentte yaşayanlardan yalnızca okul, iş dahil olmak üzere, zorunlu ihtiyaçlar için dışarı çıkmaları istendi.

Chicago Belediye Başkanı Lori Lightfoot, bir basın konferansı düzenleyerek şehirde Koronavirüs salgınına karşı yeni önlemler alınacağını açıkladı. Toplu buluşmaların ve aktivitelerin yasaklanacağını söyleyen Lightfoot, "Chicago, Covid-19 vakalarında ikinci dalgada kritik bir noktaya ulaştı" dedi.

Yeni önlemler pazartesi günü yürürlüğe girecek. Chicago'da yaşayanlar yalnızca market alışverişi, okul, iş gibi zorunlu aktiviteler için evlerinden dışarı çıkabilecek. Toplu bir araya gelmelerde ise 10 kişi sınırı uygulanacak.

Chicago'da toplam 122 binden fazla Covid-19 vakası kaydedildi.