ABD'nin çekilme kararı Afgan kadınlarda 'Taliban dönecek' endişesi yarattı: "Eğitimin sonlanmasını istemiyorum"

ABD'de Joe Biden yönetiminin Afganistan'dan bütün askerlerini çekmeye yönelik aldığı karar, 'ABD'nin en uzun savaşını' bitirirken ülkedeki kadınların Taliban'ın kontrolü ele geçirmesi, şiddetin artması, İslami yönetime geçiş ve buna bağlı olarak eğitim gibi kazanımlarını kaybetme endişesi yaşadığı belirtildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı, bazı Afganlar için ulusal hükûmet ve Taliban arasında şiddetli çatışmaların yoğunlaşabilmesi endişesi yarattı.

Birleşmiş Milletler istatistiklerine göre kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere sivilllere yönelik şiddet Afganistan'da son yılda artmaya başladı. Ülkede Taliban kontrolündeki bölgenin durumunun da son 20 yıldır daha kötü olduğu belirtildi.

Müdahalenin sonlanmasıyla İslami yönetime geçilmesiyle kadınların eğitime erişimlerini kaybedebileceği endişesi yaşanıyor.

The Guardian için endişelerini anlatan üniversiteli Afgan kadınlar, ABD'nin çekilme kararını aldıktan sonra eğitim hayatlarının sonlanmasından korktuklarını anlattı.