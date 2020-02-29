ABD'nin BM Temsilcisi: Saldırılara karşılık verme konusunda Türkiye'ye desteğimiz tam

ABD temsilcisi, Suriye hükümeti ve destekçisi Rusya'nın Astana anlaşmasına uyup, Türk gözlem noktaları için 2018 yılında belirlenen sınırlara dönmesi çağrısı yaptı. Craft, bölgede derhal ateşkes ilan edilmesi gerektiğini kaydetti.

"Esad rejimi ve Rusya saldırılarını derhal durdurmalıdır"

Daimi Temsilci Craft, bölgede derhal ateşkes ilan edilmesi gerektiğini kaydetti. Craft, "Başkan Trump'ın da belirttiği gibi Esad rejimi ve Rusya saldırılarını derhal durdurmalıdır" dedi.

Güvenlik Konseyi'nde, Dominik Cumhuriyeti, Vietnam, Tunus, Nijer ve Çin temsilcileri de birer konuşma yaptı. Güvenlik Konseyi toplantısına davet edilen Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu da Konsey üyelerine hitaben bir konuşma yapacak.