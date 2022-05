ABD'nin BM Daimi Temsilcisi: Ukrayna savaşında Rusların diplomatik ve müzakereli bir sonuca yaklaşmadığını gördüm

T24 Dış Haberler

ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Rusya’nın Ukrayna’da açtığı savaşın müzakereli bir şekilde sona ermesi için “az umut” olduğunu söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, bu hafta ABD Başkanı Joe Biden, diğer liderler gibi Brüksel’e NATO Zirvesi’ne gidecek. Biden, Brüksel’den sonra Polonya’ya geçecek. ABD Başkanı burada Polonya’nın NATO’nun Ukrayna’ya barış koruma gücü gönderme teklifini dinleyecek.

CNN’de State of Union programında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir söyleşiyi değerlendiren ABD’nin BM Daimi Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield, Polonya’nın önermesi beklenen teklifin gerçekleşmesinin “zor” olduğunu söyledi.

Zelenski, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le konuşmak için her formatı, her şansı, her müzakere seçeceğini kullanmalıyız. Bu girişimler sonuçsuz kalırsa üçüncü dünya savaşı çıkar” demişti.

Thomas-Greenfield, müzakerelerden sonuç çıkmasını düşük bir ihtimal olarak gördüğünü söyledi. Thomas-Greenfield, “Zelenski’nin Ruslarla giriştiği müzakereleri destekledik, ‘giriştiği’ kelimesini kullanıyorum çünkü müzakereler tek tarafı görünüyordu ve Rusların diplomatik ve müzakereli bir sonuca yaklaşmadığını gördüm” dedi.

Polonya’nın olası teklifi hakkında konuşan Thomas Greenfield “Alınacak kararları ve NATO’nun Polonya’nın teklifine yanıtını öngöremem ancak şunu söyleyebilirim ki ABD askerleri Ukrayna’da sahada olmayacak. Başkan bu konuda açık oldu”

Stoltenberg: Türkiye ciddi çaba harcıyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de NBC’nin Meet the Press kanalına yaptığı açıklamalarda “Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında görüşmeleri kolaylaştırmak, desteklemek için ciddi çaba harcıyor. Bu görüşmelerin somut bir sonuca varıp varamayacağını söylemek için erken” dedi.