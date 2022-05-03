ABD'nin BM Büyükelçisi: Esad yönetimi, ilişkileri yumuşatma hakkını kazanmadı

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Arap ülkelerinin Suriye'de Esad yönetimi ile ilişkileri normalleştirmeye başlamasına ilişkin "Esad yönetiminin ilişkileri yumuşatma hakkını kazandığını düşünmüyoruz." dedi.

ABD'nin BM Büyükelçisi Thomas Greenfield, BM Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında BMGK'nin mayıs dönem başkanı olarak ABD'nin önceliklerini açıkladı ve gündemi değerlendirdi.

Arap ülkelerinin Suriye'de yönetim ile ilişkileri normalleştirme süreci ve ABD'nin pozisyonu sorulan Greenfield, "Esad yönetiminin ilişkileri yumuşatma hakkını kazandığını düşünmüyoruz. Hala kendi insanlarını rehin tutuyor ve insan hakları ihlalleri işlemeye devam ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle Rusya'nın BM'de yalnızlaştırıldığını söyleyen Thomas Greenfield, sivillerin tahliyesi ve insani yardımlar konusunda ise Rusya'ya baskı yapmaya devam edeceklerini belirtti. (AA)