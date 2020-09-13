ABD'nin Batı Yakası'nda yangınlar: En az 20 kişi hayatını kaybetti, on binlerce insan tahliye edildi

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ABD'nin Batı Yakası eyaletlerinde çıkan yangınlar, aralarında çocukların da bulunduğu en az 20 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

ABD'nin Batı Yakası'nda bulunan Washington, Oregon ve California eyaletlerinde çıkan yangınlar binlerce insanın evlerinden olmasına ve en az 20 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Cumartesi günü kaydedilen verilerle birlikte California'da bu yıl, geçen yılın 26 katı alan yanmış oldu.

Üç eyalette de yangınlar felakete neden olurken arama kurtarma ekipleri kayıp insanları bulmak için harekete geçti. Oregon'da acil durum yönetimi yetkilisi, çok fazla ölümle karşılaşmayı beklediklerini açıkladı.

Yangınlarda en az 20 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında 1 yaşında bir bebek de vardı.

Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden, yangınlarla ilgili yaptığı açıklamada "İklim değişikliği yaşama şeklimize varoluşsal bir tehdit oluşturuyor" dedi ve ABD Başkanı Donald Trump'ı iklim değişikliğini reddetmekle suçladı. Öte yandan Trump'ın yangınlara karşı kayıtsızlık eleştirilerinin ardından Pazartesi günü California'yı ziyaret edeceği belirtildi.

Oregon ve Washington'da yangınlar

Oregon eyaletinde itfaiyeler, 16 büyük yangını söndürmeye çalışırken 40 bin kişinin zorunlu olarak tahliye edildiği belirtildi. Oregon Acil Durum Yönetimi, 10 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken ölü sayısının artabileceği belirtildi.

Washington'da ise itfaiye ekipleri 15 büyük yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Yangın nedeniyle 1 yaşında bir bebeğin hayatını kaybettiği belirtildi.

California'da son durum ne?

Ağustos ayından bu yana şiddetli yangınların yaşandığı California'da 15 Ağustos'tan bu yana 22 kişinin hayatını kaybettiği, on binlerce insanın tahliye edildiği belirtildi. Yetkililer 28 büyük yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.