ABD'nin batı eyaletlerinde orman yangınları sürüyor: 23 ölü, Oregon'da "birçok" kayıp

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ABD'nin batı eyaletlerinde yüzlerce noktada devam eden orman yangınlarında ölü sayısının 23'e yükseldiği ve hâlâ birçok kişinin kayıp olduğu belirtilidi.

Oregon'da halk dün güneşin bile görülmesini zorlaştıran duman kirliliğine ve turuncu gökyüzüne uyandı. Yüzlerce itfaiyeci, Oregon'un en yoğun nüfuslu bölgesine doğru ilerleyen yangını durdurmak için yoğun çabada bulundu. Vali, çok sayıda vatandaş hakkında kayıp ihbarı aldıklarını bildirdi.

Vali Kate Brown aynı zamanda eyalette 40 bin kişinin tahliye edildiğini söyledi. Eyletin afet yönetim direktörü Andrew Phelps binlerce yapının yok olabileceği bir felakete hazırlanmakta olduklarını söyledi.

Orman yangınları yoğunlukla California, Oregon ve Washington'da yaşanıyor.