ABD'nin aşılama programında talep düştü; eyaletler kendilerine ayrılan dozları reddetmeye başladı

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16 yaşının üzerinde her yetişkinin Koronavirüs'e karşı aşı yaptırabildiği ABD'de, ilk aşaması hızlı gerçekleşen aşılama programında talebin azalmaya başlaması nedeniyle eyaletler, federal hükümetten gelen aşı dozlarını reddetmeye başladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, ABD'de bugüne kadar nüfusun yüzde 46'sı en az bir doz aşı olurken, yüzde 34'ü Koronavirüs'e karşı tam aşılandı. Öte yandan nüfusun aşıya karşı şüpheli duran kalan kısmını aşılama programına dahil etme süreci, programı yavaşlattı.

Çok sayıda eyaletin, aşıya talebin azalması nedeniyle federal hükümetin gönderdiği dozların bir bölümünü reddetmeye başladığı ortaya çıktı. Örneğin Wisconsin sağlık yetkililerinin gelecek hafta eyalet için ayrılan 162 bin 680 dozun yalnızca yüzde 8'ini talep ettiği ortaya çıktı. Iowa'da ise eyalete ayrılan miktarın yüzde 29'u tale edildi. Benzer düşüşler Connecticut, Kuzey Carolina, Güney Carolina ve Washington'da da görüldü.

Maryland, Colorado ve New York'ta talebin ise aynı şekilde devam ettiği belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden, 4 Temmuz'a kadar nüfusun yüzde 70'ini aşılama hedefleri olduğunu açıklamıştı. Uzmanlar, bir ülkede Koronavirüs'e karşı toplumsal bağışıklık için nüfusun en az yüzde 70'inin aşılanması gerektiğini belirtiyor.