ABD'nin Arkansas eyaleti, hayati tehlikenin olduğu durumlar dışında kürtajı yasakladı

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ABD'nin Arkansas eyaletinde hayati tehlikenin olduğu durumlar dışında kürtajı yasaklayan yeni bir yasa tasarısı geçirildi.

Arkansas'ın Cumhuriyetçi Valisi Asa Hutchinson, tarasıyı eyaletin yasama organlarında aldığı büyük destek ve "kürtaj karşıtı görüşleri" nedeniyle imzaladığını söyledi.

Yasa tasarısına göre kadınlar, doğum yapmaları hayati tehlike oluşturuyorsa kürtaj yaptırabilecek. 2015'te göreve gelmesinden bu yana kürtaj karşıtı birçok tasarıya imza atan Hutchinson, yeni tasarısının tecavüz ve ensest sonucu hamileliklere kürtaj hakkı tanımaması konusunda endişelerini dile getirmişti.

Cumhuriyetçiler, uzun süredir emsal karar kabul edilen Roe v Wade davasının kararının Yüksek Mahkeme'de tekrar incelenmesini talep ediyordu. 1973 tarihli Roe v Wade davasında ABD Anayasası'nın kadınlara kürtaj yaptırıp yaptırmama kararı verme hakkı tanıdığı sonucuna varılmıştı. Bazı Cumhuriyetçiler, Donald Trump'ın atamalarıyla muhafazakar hakimlerin Yüksek Mahkeme'de çoğunluk sağlamasıyla bu kararın iptal edilebileceğine inanıyor.

Arkansas Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği, eyaletin planladığı kürtaj yasağını "anayasaya aykırı ve acımasız" olarak nitelendirdi. Arkansas, bu sene kürtaj yasaklarının gündeme getirildiği 14 eyaletten biriydi.