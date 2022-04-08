ABD'nin ardından Britanya da Putin'in kızlarını yaptırım listesine aldı

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ABD'nin ardından Britanya da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un kızlarını yaptırım listesine aldı.

Britanya, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş karşısında uyguladığı yaptırımları genişletiyor. Britanya’nın yaptırım listesinde yapılan bir güncellemeyle Rusya liderinin yetişkin kızları Katerina Tikhonova ve Maria Vorontsova ile Lavrov’un kızı Sergeyevna Vinokurova yaptırım listesine alındı.

ABD de bu üç ismi yaptırım listesine eklemişti.

Britanya Dışişleri Bakanı Liz Truss “Yaptırım paketimiz, Rus ekonomisini, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından bu yana en düşük seviyeye geriletirken Rus elitlerini ve ailelerini hedef alıyor” dedi.

Britanya, Rusya’nın Sovyetler Birliği’nin dağılmasından bu yana en büyük resesyona gittiğini belirtiyor.

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