ABD'nin ardından Almanya da Çin'den Koronavirüs'le ilgili açıklama bekliyor

Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller, Çin yönetiminin Koronavirüs salgınının nasıl başladığına dair bilgileri şeffaf bir şekilde paylaşması gerektiğini söyledi. Müller, “Çinliler, dünya çapındaki bu krizle ilgili olarak tamamen şeffaf olmak zorunda. Özellikle de virüsün ortaya çıkışı hakkında” dedi.

Alman bakan, “Virüs Vuhan kentinde ilk görüldüğü anda Çin’in konuyu uluslararası bilgi alışverişine açması gerekirdi” ifadelerini kullandı.

Avusturya'dan soruşturma çağrısı

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne de, salgının Çin’de ortaya çıkışıyla ilgili soruşturma talebinde bulundu. “Korona virüsüyle ilgili konular, bağımsız bir araştırma gerektiren konular ve ben bunu yapmamızın önemli olduğunu düşünüyorum” diyen Bakan Payne, ülkesi Avustralya’nın bu konuda ısrarcı olacağını ancak Çin’in şeffaflığı konusunda endişeli olduğunu ifade etti.

(DW Türkçe)