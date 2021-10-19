ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi istifa etti

ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, ABD’nin ülkedeki askerlerini geri çekmesinden iki aydan kısa bir süre sonra istifa etti..

BBC’de yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Halilzad’ın istifasının ardından Afganistan Özel Temsilcisi konumuna Thomas West’in geçeceğini belirtti.

Blinken’a istifasına ilişkin bir açıklama gönderen Halilzad, Afgan hükûmetiyle Taliban arasında siyasi düzenlemenin planlandığı gibi ilerlemediğini belirtti. Halilzad, mevcut sonuç nedeniyle Afgan halkı için üzgün olduğunu da belirtti.

70 yaşındaki Halilzad, Afganistan’da doğmuş, Kabil’de büyümüştü. Halilzad, eski ABD başkanları Bush, Obama ve Trump yönetimlerinde de diplomat olarak çalışmıştı.