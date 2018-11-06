ABD, Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan için milyonlarca dolar ödül koydu

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ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer, ülkesinin 'terörle mücadele' konusunda Türkiye ile gerçekleştirilen işbirliği kapsamında PKK yöneticileri Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın yer ya da kimlik tespitini mümkün kılan kişilere 5 milyon dolara kadar ödül verileceğini duyurdu.

Palmer'ın Ankara ziyaretinin ardından ABD Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı olarak göreve başlamamın ardından Ankara’ya ilk ziyaretimi gerçekleştirmekten büyük mutluluk duydum. İki gün süren ziyaretim kapsamında Türk hükümetinden üst düzey yetkililer, iş dünyasından temsilciler ve milletvekilleri ile bir araya gelerek ülkelerimizi ilgilendiren ve ortak menfaatlerimize ilişkin konularda görüş alışverişinde bulunma fırsatını yakaladım.

Amerika Birleşik Devletleri, NATO müttefikimiz Türkiye ile terörle mücadele alanında yürüttüğü işbirliğine değer vermektedir. Ziyaretim kapsamında, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın “Rewards for Justice (Adalet için Ödül)” programının PKK terör örgütüne mensup üç üst düzey ismi hedef aldığını duyurmaktan mutluluk duymaktayım. ABD Dışişleri Bakanlığı, söz konusu PKK’lıların kimlik ya da yer tespitini mümkün kılacak bilgiler karşılığında para ödülü verilmesini onaylamıştır. Buna göre, Murat Karayılan için (5 milyon Amerikan dolarına kadar), Cemil Bayık için (4 milyon Amerikan dolarına kadar) ve Duran Kalkan için (3 milyon Amerikan dolarına kadar) ödül verilecektir.

ABD Dışişleri Bakanlığı, PKK’yı 1997 yılında Göçmenlik ve Uyruk Kanunu’nun 219. bölümü uyarınca yabancı terör örgütü olarak kabul etmiştir. ABD hükümeti, 2001 yılında PKK’yı 13224 sayılı Başkanlık Kararnamesi uyarınca Küresel Terör Unsurları listesine almıştır."

Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan kimdir?

Murat Karayılan

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "en çok aranan teröristler" listesinde kırmızı bültenle aranıyor. 1954 yılında Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde doğdu. 1979'da PKK'ya katıldı. Suriye'ye kaçtıktan sonra, 1999'da PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yakalanmasın ardından örgütün başına geçti. Kürdistan Topluluklar Birliği (KCK) Yürütme Kurulu Başkanlığı da yaptı. 2013 yılında PKK'nın silahlı kanadı olan Halk Savunma Güçleri'nin (HPG) başına geçti.

Cemil Bayık

1955 yılında Elazığ'ın Keban ilçesinde doğdu. PKK'nın 18 kurucusundan biri olduktan sonra 12 EyIüI 1980 askeri darbesi sonrası yurt dışına kaçtı. Örgütün Suriye, Lübnan ve Kuzey Irak'taki kampları iIe Avrupa büro sorumluluğunu yaptı. Sonra PKK Başkanlık Konseyi üyeliğine seçildi. Hep PKK'nın iki numaralı ismi olarak anıldı. Murat Karayılan'ın ardından 10 Temmuz 2013'te PKK'nın başına geçen Cemil Bayık, "Cuma" kod adı ile biliniyor.

Duran Kalkan

14 Ağustos 1952 tarihinde Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde doğdu. PKK'nın lider kadrosunda yer aldı. 1980-1990 yılları arasında Almanya'da örgütün mali sorumlusu olarak çalıştı. 1988'de Düsseldorf kentinde tutuklanarak yargılandı. 1993'de Kuzey Irak'a geçerek Kürdistan Halk Kurtuluş Ordusu komutanlığı ve PKK Yürütme Konseyi üyeliği görevlerini üstlendi. Daha sonra KCK Yürütme Kurulu üyesi oldu. Duran Kalkan da 28 Ekim 2015'te İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "en çok aranan teröristler listesinde" kırmızı bültenle aranıyor.

Mardin 1. Sulh Ceza Hakimliği 2016 yılında Murat Karayılan ve Duran Kalkan hakkında, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme ve yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer biyolojik kimyasal silah kullanarak öldürme" suçlarından yakalama emri çıkarmıştı.