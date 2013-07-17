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Dünya

ABD: Mısır'daki şiddet olaylarını kınıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kahire'de dün geceki şiddet olaylarını kınadı

17 Temmuz 2013 04:45

ABD Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın başkenti Kahire'de dün gece 7 kişinin ölümü, 200'den fazla kişinin de yaralanmasına neden olan şiddet olaylarını kınadı.
Bakanlık sözcüsü Patrick Ventrell, günlük basın brifinginde, "Kahire'de dün gece meydana gelen şiddet olaylarını kuvvetle kınıyoruz" dedi.
Şiddete yönelik her türlü tahriki kınadıklarını belirten Ventrell, "Mısır'da bu tür bir şiddetin yeri olamaz. Basit söylemek gerekirse, şiddet, geçiş sürecini çok daha zorlaştırır ve Mısır'ın istikrarı ve refahını daha fazla tehdit eder" diye konuştu.
Ventrell, ABD'nin, Mısır'da tüm siyasi partiler ve grupların yanısıra toplumun tüm kesimlerinin temsil edildiği kapsayıcı bir demokratik süreci desteklediğini vurgularken, taraf tutmadıklarını yineledi. 
ABD olarak, Mısır halkına demokratik süreci ve ekonomiyi tekrar rayına oturtmalarına yardım etmeyi amaçladıklarını belirten Ventrell, "Çünkü Mısır halkının, onların refahı ve huzurunun tarafındayız. Tuttuğumuz taraf bu" dedi. Ventrell, Mısır'daki kutuplaşmanın eridiğini görmek istediklerini dile getirdi.
Mısır'da son iki gündür temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı William Burns'ün de görüşmelerinde, Washington'ın, "Mısır için kapsayıcı, hoşgörülü, şiddet içermeyen ve demokratik bir gelecek arzuladığı" yönündeki mesajını ilettiğini belirten Ventrell, Burns'un, Mısır'da bulunduğu süre zarfında Müslüman Kardeşler'den bir yetkiliyle yüz yüze görüşme yapmadığını, ancak grubun temsilcilerinden biriyle telefonda görüştüğünü kaydetti

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